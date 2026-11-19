Putin, Kiev ve Avrupa'nın çatışmayı çözmek için uzlaşmaya hazır olmadığını ifade ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna meselesinde Kiev ve Avrupa'nın çatışmayı çözmek için henüz uzlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Putin, bu sözlerle çözüm için gereken uzlaşmanın Kiev ve Avrupa tarafında henüz oluşmadığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna meselesine gelince, Kiev ve Avrupa çatışmayı çözmek için henüz uzlaşmaya hazır değil" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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