Putin, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü saldırılarına yanıtın çok daha acı olacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın bu hafta Kırım Köprüsü'ne düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Putin, saldırılara verilecek karşılığın çok daha acı verici olacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne bu hafta gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, "Karşılığımız çok daha acı verici olacak" dedi.
Kaynak: İHA
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