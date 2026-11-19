Rusya lideri Putin, Yalta'da kimsenin dünyayı bölüşmediğini, sadece İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçeklerin resmileştirildiğini söyledi. Ukrayna'daki savaşı işaret eden Putin, sahadaki gerçeklerin kabul edilmek zorunda olduğunu belirtti.
Rusya lideri Putin, " Yalta'da kimse dünyayı bölüştürmedi. Sadece İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan gerçekleri resmileştirdi" ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki savaşı işaret eden Putin, "Bugünkü çatışmalara gelince, sahadaki gerçekler kabul edilmek zorunda" dedi.
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19.11.2026 17:12:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Putin, Ukrayna savaşında sahadaki gerçeklerin kabul edilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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