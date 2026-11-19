Rusya lideri Vladimir Putin, Trump ve Xi Jinping ile yapılan üçlü görüşmenin 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Sovyetler Birliği, İngiltere ve ABD liderlerinin bir araya geldiği Yalta Konferansı ile karşılaştırılmasına ilişkin, "Yalta'da ne yanlış vardı? Orada bu kadar kötü olan neydi?" Yalta'da Nazizme karşı kazanılan zafer resmileştirildi. Ben de 'neo-Nazizm'e karşı kazanılan zaferi resmileştirmek memnuniyet duyardım, hatta bunu doğru bulurdum" dedi.