Putin, Yalta benzetmesine 'Orada bu kadar kötü olan neydi?' sorusuyla karşılık verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Putin, Trump ve Xi'nin üçlü görüşmesinin Yalta Konferansı'na benzetilmesine 'Yalta'da ne yanlış vardı?' diye karşılık verdi. Putin, Yalta'da Nazizme karşı zaferin resmileştirildiğini, neo-Nazizme karşı zaferi resmileştirmekten memnuniyet duyacağını ve doğru bulacağını söyledi.
Rusya lideri Vladimir Putin, Trump ve Xi Jinping ile yapılan üçlü görüşmenin 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Sovyetler Birliği, İngiltere ve ABD liderlerinin bir araya geldiği Yalta Konferansı ile karşılaştırılmasına ilişkin, "Yalta'da ne yanlış vardı? Orada bu kadar kötü olan neydi?" Yalta'da Nazizme karşı kazanılan zafer resmileştirildi. Ben de 'neo-Nazizm'e karşı kazanılan zaferi resmileştirmek memnuniyet duyardım, hatta bunu doğru bulurdum" dedi.
Kaynak: İHA
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