Rasim Özdenören Anıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 3'üncü yılında usta edebiyatçı Rasim Özdenören'i andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk edebiyatının 'Gül Yetiştiren Adam'ı Rasim Özdenören'i, vefatının yıl dönümünde özlemle hatırlıyor, rahmetle anıyorum. Öykülerini, makalelerini, kitaplarını kendine has üslubu ile kaleme alan Rasim ağabeyin, olaylara, duygulara ve kavramlara yaklaşımı bilhassa genç okurlarına yeni ufuklar açmış, okurlarının düşünce dünyasını zenginleştirmiştir. Ruhu şad, kabri gül bahçesi, mekanı cennet olsun."