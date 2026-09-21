Reuters'a göre Trump, Yemen Cumhurbaşkanı Al Alimi'ye askeri destek sözü vermedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Yemen Cumhurbaşkanı Rashad Muhammad Al Alimi ile telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürerken, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters yeni bir iddia ortaya attı. Adı açıklanmayan dört farklı kaynağa dayandırılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Yemen Cumhurbaşkanı Rashad Muhammad Al Alimi ile telefon görüşmesi yaptığı öne sürülerek, görüşmede Husilerin ilerleyişinin ele alındığı belirtildi. Haberde, Al Alimi'nin Husilere karşı ABD'den destek talep ettiği ancak Trump'ın askeri destek sözü vermediği aktarıldı.

Beyaz Saray ve Yemen Enformasyon Bakanlığı, söz konusu görüşmeyle ilgili açıklama yapmadı.