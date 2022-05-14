Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi

14.05.2022 15:26

Rize-Artvin Havalimanı açılışa katılmak üzere Ankara'dan Rize'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açılış gününe damga vurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun birlikte fotoğraf vermesi dikkat çekti. Aynı uçakta çekilen fotoğrafı Bakan Soylu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Milletimizin bir gurur gününe Sayın Büyüğümüz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gidiyoruz." notuna yer verdi.

Son dönemde Türk siyasetinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yakınlaşması en çok konuşulan konulara dahil olmuştu. Son olarak bugün Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesinde çekilen bir fotoğraf da bu kapsamda değerlendirildi.

BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Açılışa katılmak üzere Ankara'dan Rize'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açılış gününe damga vurdu.

Rize-Artvin Havalimanı açılışında Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu fotoğrafı dikkat çekti

Paylaşımda MHP Lideri Bahçeli'nin arkasında yer alan Soylu paylaşımına, "Milletimizin bir gurur gününe, bir muştusuna, Rize Havalimanı'nın açılışına, Ankara'dan Rize'ye Sn. Büyüğümüz MHP Gn. Bşk. Dr. Devlet Bahçeli, BBP Gn. Bşk. Sn. Mustafa Destici, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi, Celal Adan Bey ve arkadaşlarımızla gidiyoruz. Hayırlı olsun" notunu düştü.

BAHÇELİ DEFALARCA BAKAN SOYLU'YA DESTEK VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık eleştirileri ve son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacılar konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almasının ardından MHP lideri Bahçeli'nin Bakan Soylu'ya desteği çok açık bir pozisyona geçmişti. Bahçeli sığınmacı polemiğinde "Marjinalleşmiş siyasetçiler tarafından İçişleri Bakanımızın hedef alınması, bakanlıkta yığınak yapmaları, milletimizde haklı tepkiye yol açmıştır. Parmak sallayarak tehdit etmek, utanç verici bir alçalma halidir. Bakanlık önüne gelenler, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerdir. Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak, su katılmamış edepsizliktir. Hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir. Buna da hiç kimsenin hakkı olamayacaktır. Kimin hesabı varsa hukuk yolu açıktır. Bakana ismiyle, kaba şekilde ifade etmek, devlet vakarını saygısızca ayaklar altına almak demektir. Hiçbir bakanlığımız gelişigüzel nümayiş yeri, siyasi rant devşirmenin alanı değildir. Bakanımıza ismiyle hitap edip aklınca meydan okumaya işi götürenler, hangi melanetin ümidi olduklarını düşünmeliler." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi - Son Dakika
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