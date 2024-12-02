Romanya Seçimlerinde PSD Güven Tazeledi - Son Dakika
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Politika

Romanya Seçimlerinde PSD Güven Tazeledi

Romanya Seçimlerinde PSD Güven Tazeledi

Romanya'daki genel seçimde Sosyal Demokrat Parti (PSD) oyların %22,58'ini alarak kazandı.

02.12.2024 10:07
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Romanya'da dün gerçekleştirilen genel seçimin ilk sonuçlarına göre, Başbakan Marcel Ciolacu liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (PSD) oyların yüzde 22,58'ini alarak güven tazeledi.

Romanya'da dün gerçekleştirilen seçimlerde oy sayma işlemleri sürüyor. Romanya Daimi Seçim Otoritesi (AEP) tarafından yayınlanan resmi verilere göre, oyların yüzde 99,48'inin sayılmasıyla birlikte Başbakan Marcel Ciolacu liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) oy oranı yüzde 22,58 oldu. PSD'nin güven tazalediği seçimlerde Avrupa'ya muhalif George Simion liderliğindeki aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) ise yüzde 18,17 oranında oy alarak ikinci sırada yer aldı.

Parlamentoda temsil edilecek partiler belli oldu

İktidar koalisyonunun ortağı Ulusal Liberal Parti'nin (PNL) oy oranı yüzde 14,39 olurken, Cumhurbaşkanı adaylarından Elena Lasconi liderliğindeki AB yanlısı Romanya Birliğini Kurtarın (USR) partisinin oy oranı ise yüzde 12,13 seviyesinde kaldı. Covid-19 salgını sırasında aşıya muhalif tavrıyla popülerlik kazanan aşırı sağcı siyasetçi Diana Sosoaca liderliğindeki SOS Romania partisi ise yüzde 7,63 oy oranı ile yüzde 5'lik seçim barajını aşmayı başardı.

Yüzde 6,46 oranında oy alan Romanya'daki Macarların Demokratik Birliği (UDMR) ve yüzde 6,28 oranında oy alan aşırı sağcı Gençlerin Partisi (POT) de barajı geçerek parlamentoda temsil edilecek partiler arasında yer aldı.

"Romanyalılar, siyasetçi sınıfına önemli bir mesaj gönderdi"

İktidar partisi PSD'nin liderliğini üstlenen Başbakan Marcel Ciolacu, sonuçların belli olmasının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, seçim sonuçlarını dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Açıklamasında Ciolacu, "Romanyalılar, siyasetçi sınıfına önemli bir mesaj gönderdi" dedi. Seçmenlerin verdikleri mesajı anladıklarını vurgulayan Ciolacu, Avrupa Birliği ile kalkınmaya devam ederken ülkenin geleneksel ve dini değerlerini koruyacaklarını söyledi.

"Bu, Romanya'nın yeniden doğduğu bir andır"

Aşırı sağcı AUR partisinin genç lideri George Simion ise seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "yerleşik düzene karşı elde edilen kazanımların Romanya için bir dönüm noktası" olduğunu söyledi. Simion, "Bu, ortak irademizle Romanya'nın yeniden doğduğu bir andır" şeklinde konuştu.

Katılım oranı yüzde 52,3

Romanya Parlamentosunu oluşturan iki alt meclis olan Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üyelerinin belirlendiği genel seçime katılım, 2004 yılından bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti. Yerel saatle 21.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte genel seçime katılım oranı yüzde 52,3 olarak açıklanırken, yaklaşık 9,4 milyon seçmen oy kullandı. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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