Rubio'dan İran Mutabakatı Brifingi - Son Dakika
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Rubio'dan İran Mutabakatı Brifingi

29.06.2026 19:21
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi üyelerine İran ile imzalanan Mutabakat Zaptı hakkında brifing verecek.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki partiden Temsilciler Meclisi üyelerine İran ile imzalanan Mutabakat Zaptı hakkında brifing verecek.

İran ve ABD arasındaki teknik görüşmelerde belirsizlik sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yerel saatle 16.00'da iki partiden Temsilciler Meclisi üyelerine İran ile imzalanan Mutabakat Zaptı hakkında brifing verecek. Söz konusu brifing ile Temsilciler Meclisi'nin çoğu üyesi ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden söz konusu Mutabakat Zaptı ile ilgili ilk kez doğrudan bilgi alacak. ABD basını, brifingin çevrim içi olarak yapılacağını belirtti.

Teknik görüşmeler hakkında çelişkili açıklamalar

ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde tansiyonun yeniden yükselmesi sonrası İran, dün İsviçre'de yapılması planlanan müzakerelere katılmamış ve görüşmelerin iptal edildiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise, bugün İran tarafının görüşmek istediğini söyleyerek, "Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek" demişti.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Teknik Müzakere Heyeti Başkanı Kazım Garibabadi, ABD'nin Katar iddialarının tersine bir açıklama yaparak, "Katar ile görüşmeler, her zamanki gibi sürdürülüyor. Ancak bazı medya organlarında Doha'da çalışma grupları arasında teknik görüşmeler yapılacağına dair haberler doğrulanamamaktadır" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rubio'dan İran Mutabakatı Brifingi - Son Dakika

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