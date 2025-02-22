Rubio, Ukrayna ile Barış için Görüştü

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme konusundaki kararlılığını teyit etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün açıklanan görüşmeye göre, Rubio Başkan Trump'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde etkin bir şekilde harekete geçilmesi de dahil olmak üzere Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Açıklamada, Rubio ve Sybiha görüşmesinin "kalıcı bir barışa ulaşılması amacıyla ABD ve Ukrayna liderleri arasında gerçekleştirilen üst düzey temasların sonuncusu" olduğu aktarıldı. - WASHINGTON