Rubio: Ukrayna Savaşının Askeri Çözümü Yok - Son Dakika
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Politika

Rubio: Ukrayna Savaşının Askeri Çözümü Yok

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna savaşında askeri çözümlerin mümkün olmadığını belirtti.

12.03.2025 17:11
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'daki savaşa ilişkin, "Bu çatışmanın askeri bir çözümü yok. Tarafların hiçbiri maksimalist hedeflerine askeri olarak ulaşamaz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan dönüşünde İrlanda'daki Shannon Havaalanı'nda gazetecilere barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Rusya'dan ateşkes konusunda olumlu bir yanıt almayı beklediğini belirten Rubio, ABD'nin Moskova'ya tüm düşmanlıkları sona erdirme çağırısında bulunduğunu söyledi.

Washington'un bugün Rusya'ya ateşkes önerisini ileteceğini kaydeden Rubio, farklı düzeylerde temasların sürdüğünü ifade etti. Rubio, "Eğer Rusya hayır derse, bu bize hedeflerinin ve düşüncelerinin ne olduğu hakkında çok şey anlatır. Bu çatışmanın askeri bir çözümü yok. Tarafların hiçbiri maksimalist hedeflerine askeri olarak ulaşamaz" dedi.

Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini belirten Rubio, "Savaşın 6, 4, 3 yıl sonra yeniden alevlenmesini görmek için bu kadar zamanı harcamanın ne anlamı var? Biz bununla ilgilenmiyoruz" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın gelecekte yaşanabilecek saldırılara, işgallere karşı yeterli bir caydırıcılığa ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Rubio, dünyadaki her ülkenin kendini savunma hakkı olduğunu söyledi. Rubio, "Umuyoruz ki tüm bu düşmanlıkları durdurabilir ve her iki tarafın da çok çalışarak karşılıklı olarak kabul edilebilir bir sonuca ulaşabileceği bir müzakere masasına oturabiliriz. Bu, Ukrayna'nın uzun vadeli refahını ve güvenliğini sağlar" şeklinde konuştu.

"Top artık Rusya'da"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Ukrayna heyetiyle gerçekleştirilen 9 saatlik görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, "30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması" önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtmişti. Teklifi Rus tarafına taşıyacaklarını vurgulayan Rubio, "Onların da kabul etmelerini ve barışa evet demelerini umuyoruz. Artık top Rusya'nın sahasında" ifadelerini kullanmıştı. - DUBLİN

Kaynak: İHA

Ukrayna, dublin, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rubio: Ukrayna Savaşının Askeri Çözümü Yok - Son Dakika

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