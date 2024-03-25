Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Polonya, Rusya'ya ait seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Rus Büyükelçi Andriejew, Dışişleri Bakanlığına gitmedi.
Rusya'ya ait seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew'i Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski, yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait seyir füzesinin dün sabaha karşı Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından konuya açıklık getirmesi için Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andriejew'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdıklarını, ancak Rus Büyükelçi Andriejew'in Bakanlığa gitmediğini bildirdi.
Viyana Sözleşmesi'nin elçilerin kabul edildikleri ülkelerdeki görevini net bir şekilde tanımladığını belirten Wronski, "Büyükelçi'nin Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı'nın talimatlarını yerine getirip getirmediğini, Rusya'nın Varşova'daki çıkarlarını doğru şekilde temsil edebilecek durumda olup olmadığını merak etmekteyiz" dedi.
Wronski, Polonya Dışişleri Bakanlığı hava sahasının ihlaline ilişkin açıklama yapılmasını içeren diplomatik notasının Rusya Dışişleri Bakanlığı'na farklı bir yolla iletileceğini söyledi, ancak ne şekilde iletileceğine ilişkin detay vermedi.
Ne olmuştu
Polonya Operasyon Komutanlığı, Rusya'nın dün sabaha karşı Ukrayna'ya yönelik düzenlediği hava saldırıları sırasında Rusya'ya ait bir seyir füzesinin yerel saatle sabaha karşı 04.23'te Polonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu. Polonya Hava Kuvvetleri ve NATO güçleri teyakkuza geçerken, Polonya sınırından 2 kilometre içeride bulunan Oserdow köyü semalarında seyreden füze 39 saniye sonra Polonya'yı terk etmişti. Polonyalı askeri yetkililer 400 metre yükseklikte, saatte 800 kilometre hızla seyrettiği belirlenen füzeye neden ateş edilmediği sorusuna ise yapılan incelemeler neticesinde söz konusu füzenin hedefinin Polonya olmadığı, kısa süre içerisinde Polonya hava sahasını terk edeceğini tespit ettikleri şeklinde yanıt vermişti. Askeri yetkililer, 400 kilosu patlayıcı madde olmak üzere 2 ton ağırlığındaki füzenin Polonya'da hava sahasındayken vurulması durumunda meskun mahale düşebileceğini, bu durumda Polonyalı vatandaşların hayatının tehlikeye girebileceğini belirtmişti.
Olayın ardından Wronski, ise yayınladığı açıklamayla Ukrayna saldırısı dolayısıyla Rusya'yı kınamış, Polonya hava sahasının bir kez daha ihlal edilmesi nedeniyle de Rusya'dan açıklama talep edeceklerini bildirmişti. - VARŞOVA
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