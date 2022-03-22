Rus muhalif lider Navalny, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Rus muhalif lider Navalny, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

22.03.2022 16:17
Rus muhalif lider Navalny, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Rus muhalif lider Alexei Navalny, dolandırıcılık ve mahkemeye hakaretten yargılandığı bugün gerçekleştirilen duruşmanın ardından 9 yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny, dolandırıcılık ve mahkemeye hakaretten yargılandığı bugün gerçekleştirilen duruşmanın ardından 9 yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Rusya'da seyahat halindeyken zehirlenen ve Almanya'daki tedavisi sonrasında Moskova'ya dönüşünde daha önce dolandırıcılık suçlamasıyla aldığı "Denetimli serbestlik" kararına uymadığı gerekçesiyle tekrar yargılanarak 2 buçuk yıl hapis cezası alan Rus muhalif lider Alexei Navalny için Moskova Lefortovo Mahkemesi yeni bir hapis kararı çıkardı. Tutuklanmasından ardından Sovyetler Birliği askerine hakaret ve mahkemeye saygısızlık gibi davalardan da yargılanmaya başlayan Navalny'nin tüm duruşmaları birleştirildi. Moskova Savcılığı, Navalny için 13 yıl hapis cezası ve 1 milyon 200 bin ruble (170 bin TL) para cezası talep ederken mahkeme heyeti ise eski ceza ile birlikte Navalny için 9 yıl hapis cezası ve 1,2 milyon para cezasına hükmetti.

Alınan karara göre mevcut hapis cezası da dahil olmak üzere toplamda 9 yıl cezaevinde kalacak olan Navalny, 10 gün içinde karara itiraz edebilecek. - MOSKOVA

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Dolandırıcılık, Alexei Navalny, Moskova, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rus muhalif lider Navalny, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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