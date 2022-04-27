Rusya, 287 İngiliz Avam Kamarası üyesini yaptırım listesine ekledi - Son Dakika
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Rusya, 287 İngiliz Avam Kamarası üyesini yaptırım listesine ekledi

27.04.2022 14:44
Rusya, 287 İngiliz Avam Kamarası üyesini yaptırım listesine ekledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'ye misilleme olarak 287 İngiliz Avam Kamarası üyesinin yaptırım listesine dahil edildiği duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'ye misilleme olarak 287 İngiliz Avam Kamarası üyesinin yaptırım listesine dahil edildiği duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından 11 Mart'ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi 386 milletvekilini yaptırım listesine alan İngiltere'ye, Rusya tarafından misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin aldığı karara karşılık olarak İngiliz Avam Kamarası üyelerinin yaptırım listesine dahil edildiği aktarılarak, "İngiltere hükümetinin 11 Mart'ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi 386 milletvekilini mütekabiliyet temelinde yaptırım listesine dahil etme kararına yanıt olarak, İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında kişisel kısıtlamalar getiriliyor. Artık Rusya Federasyonu'na girişlerine izin verilmeyen bu kişiler Londra'da, Rus karşıtı yaptırım araçlarının oluşturulmasında aktif rol üstlendiler ve İngiltere'de, Rus düşmanlığına yönelik histerinin temelsiz kamçılanmasına katkıda bulundular" denildi. Açıklamanın sonunda İngiliz Muhafazakar Parti üyesi 213 kişi ve İngiliz İşçi Parti üyesi 74 kişinin ismi sıralandı. Bakanlık ayrıca misillemenin süreceği ve listenin genişletileceği mesajını da verdi. - MOSKOVA

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Dışişleri Bakanlığı, Avam Kamarası, England, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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