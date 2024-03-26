Rusya\'da DEAŞ saldırısıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı

Rusya'nın Moskova bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı. Terör saldırısıyla bağlantılı tutuklu sayısı 7'ye yükseldi
Rusya'da terör örgütü DEAŞ tarafından Moskova bölgesindeki Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen saldırıda yeni şüpheliler tutuklandılar. Moskova'daki Basmanny Bölge Mahkemesi'nde 3 kişi daha hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, İsroil İslomov, Aminçon İslomov ve Dilovar İslomov'un 22 Mayıs tarihinde görülecek duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verdi.
Rus basınında yer alan haberlerde, tutuklanan 3 kişinin iki erkek kardeş ve babaları olduğu belirtilerek, Dilovar İslomov'un Rusya vatandaşı olduğunu ve taksi şoförü olarak çalıştığı aktarıldı.
Haberlerde, Dilovar Islomov'un teröristlerin olay yerinden kaçtığı otomobilin önceki sahibi olduğu ve otomobili geçtiğimiz ay sattığı ifade edildi.
Saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükselirken, saldırının failleri Dalerdjon Barotoviç Mirzoyev, Saidakram Raçabalizod, Şamsidin Fariduni ve Muhammedsobir Fayzov dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Terör saldırısında can kaybı 139'a yükseldi
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, saldırıdan yaralı olarak kurtarılan 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiğini belirtmiş, saldırıdaki can kaybının 139'a yükseldiğini açıklamıştı. Saldırı hakkında devam eden soruşturmaya değinen Bastrykin, "Soruşturmanın ilk sonuçları, saldırının dikkatlice planlandığını ve hazırlandığını gösteriyor" demişti.
Terör saldırısında ölen 139 kişiden 3'ü çocuk olmak üzere 75'inin kimliği belirlenirken, 40 kişinin vurularak, 2 kişinin hem vurularak hem bıçaklanma sonucu ve 45 kişinin ise yangın sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti. - MOSKOVA
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