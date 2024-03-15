Rusya\'da Devlet Başkanlığı Seçimi Başladı, Putin\'in Zaferi Kesin Gözüyle Bakılıyor

Rusya'da 3 gün sürecek devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi başladı. Mevcut Başkan Vladimir Putin'in sandıktan zaferle çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Rusya'da 17 Mart'a kadar sürecek devlet başkanlığı seçimi başladı. Rus halkı, ülkeyi 6 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere 94 binden fazla oy verme merkezinde yerel saatle 08.00'den itibaren sandığa gitti. 112,3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi 20.00'de sona erecek. Rusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad'da ise sandıklar 21.00'de kapanacak.
Yurt dışında yaşayan yaklaşık 1,9 milyon Rus seçmen ise 1 Mart'tan itibaren gümrüklerde ve kurulan oy verme merkezlerinde sandık başına gitmeye başlamıştı.
Seçimde ilkler yaşanıyor
Rusya'da devlet başkanlığı seçimi ilk kez 3 gün sürecek. Merkezi Seçim Komisyonu tarafından alınan karara göre ülke liderini seçmek için ilk kez uzaktan elektronik oylama sistemi kullanılıyor. Moskova dahil Rusya'nın 29 bölgesindeki seçmenler, oylarını uzaktan kullanabilecek. Toplamda 4,7 milyondan fazla seçmen elektronik oylama için daha önceden başvuru yaparken, elektronik oylamanın sonuçları Moskova saatiyle 22.00-23.00 arasında açıklanacak.
Ayrıca 2022 yılında Ukrayna'dan ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde ilk kez devlet başkanlığı seçimi için oy kullanılacak. Ukrayna'dan 2014'te ilhak edilen Kırım'da ise 2018'in ardından ikinci kez devlet başkanlığı için halk sandık başına gidiliyor.
Seçimde 4 aday yarışıyor, Putin'in zaferine kesin gözüyle bakılıyor
Seçimde bağımsız olarak katılan mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Komünist Partisi (KPRF) tarafından aday gösterilen milletvekili Nikolay Haritonov ve Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov yarışıyor. Ülkede 4 dönem devlet başkanlığı yapan Putin'in sandıktan zaferle çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, adaylardan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda 7 Nisan'da ikinci tur oylama gerçekleştirilecek. Seçimi kazanan adayın 7 Mayıs'ta yemin etmesi planlanıyor. - MOSKOVA
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