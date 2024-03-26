Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olduğunu iddia etti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya'da terör örgütü DEAŞ tarafından Moskova bölgesindeki Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen terör saldırısı hakkında Rus gazeteci Pavel Zarubin'e röportaj verdi. Saldırının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olup olmadığı sorusuna Bortnikov, "Öyle düşünüyoruz. Bu tabiri yerinde genel bilgidir ama bazı gelişmeler de var" dedi.
Saldırının sorumlusu olarak tutuklanan silahlı saldırganların ve gözaltında bulunan kişilerin ifadeleri doğrultusunda da böyle bir sonuca ulaştıklarını belirten Bortnikov, "Tutuklulardan elde ettiğimiz birincil veriler bunu doğruluyor. Bu nedenle Ukrayna tarafının varlığının ve katılımının gerçek olup olmadığını bize göstermesi gereken bilgiler üzerinde çalışmalara devam edeceğiz. Yine de şimdilik bunun tam olarak böyle olduğunu söylemek için dayanağımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Bortnikov saldırının tek başına suçu işleyenler tarafından gerçekleştirilemeyeceğini, saldırganların mutlaka destek aldıklarını da savundu.
Rusya'da 22 Mart'ta konser salonuna düzenlenen saldırıda, 139 kişi hayatını kaybetmiş, 182 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili bugüne kadar 8 kişi tutuklandı. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Rusya'da düzenlenen terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna olduğu iddia edildi - Son Dakika
MÜSİAD Azerbaycan şubesi, Ahıska Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sabirabat kentinde iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi, Sabirabat Valisi, MÜSİAD yetkilileri, Azerbaycanlı milletvekilleri, iş adamları, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin güçlendiği vurgulandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Rize'yi ziyaret etti. Babacan, kent merkezinde vatandaşları selamladı ve Ardeşen ilçesinde horon oynadı. İftar programında konuşan Babacan, Türkiye'nin sıkıntılı günler yaşadığını ve geçim sıkıntısının büyük olduğunu savundu. Yerel seçimlerle ilgili olarak ise Babacan, belediyeciliği temiz ve şeffaf yapacaklarını söyledi.
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları sırasında bir çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark ederek Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun hayatını kurtardı. Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada halka hizmet etmenin onurunu ve insani değerlerin önemini vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından AK Parti İl Başkanlığı ve seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek partililerle buluştu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen iftar programında, Kaymakam Musa Aydemir şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Aydemir, şehitlere rahmet ve yakınlarına sabır temennisinde bulunarak minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Program, öğretmenler tarafından okunan türkülerle sona erdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, AK Parti ve CHP'nin dışında bir partiye oy verilmemesi gerektiğini söyleyen Özgür Özel'e tepki göstererek, bu tür cıvıklıkların Türk siyasetinde olmadığını belirtti. Akşener, İYİ Partili belediyelerin dürüst belediyecilik yaptığını vurgulayarak, partisinin adayları için destek istedi.
Ataşehir'de, Memleket Partisi'ne ait seçim aracı, CHP seçim irtibat bürosu önünde zarar gördü. CHP'liler ile araç sürücüsü arasında yaşanan tartışma sonucunda aracın ses sistemi zarar gördü. Olayın ardından aracı kullanan şahıs polise şikayette bulundu. Memleket Partisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda saldırı kınandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?