Rusya'da Ukrayna savaşından bu yana ilk parlamento seçimleri başladı - Son Dakika
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Rusya'da Ukrayna savaşından bu yana ilk parlamento seçimleri başladı

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Rusya\'da Ukrayna savaşından bu yana ilk parlamento seçimleri başladı
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Rusya'da 2022'de başlayan Ukrayna savaşından bu yana düzenlenen ilk parlamento seçimleri için oy verme işlemi başladı. 111 milyon seçmenin 3 güne yayılan oylamada Devlet Duması'nın 450 sandalyesi ile bazı bölgelerde vali ve yerel meclis üyelerini belirlemesi bekleniyor.

Rusya'da 2022'de başlayan Ukrayna savaşından beri düzenlenen ilk parlamento seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Rusya'da Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez parlamento seçimleri gerçekleştiriliyor. Halk, Rus parlamentosunun alt meclisi olan 450 sandalyeli Devlet Duma'sının yeni üyelerini belirlemek üzere sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı. Seçmenler iki ayrı oy pusulası kullanarak Duma'nın 450 sandalyesinin yarısını, oy pusulasında listelenen siyasi partileri seçerek belirleyecek. Diğer sandalyeler ise tek sandalyeli seçim bölgelerinde bireysel adaylar arasından seçilecek. Ruslar, Devlet Duması üyelerinin yanı sıra yerel seçimler için de oy kullanacak. 11 bölgedeki seçmenler valilerini, 39 bölgedeki seçmenler ise bölgesel meclis üyelerini seçecek. Oy verme işlemi 111 milyon seçmen arasında katılımı artırmak amacıyla 3 güne yayılırken, elektronik oylamaya da izin verildi. Seçimler ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgeleri kapsıyor.

Birleşik Rusya'nın parlamentoda hakimiyetini koruması bekleniyor

Seçimlerde 11 parti, Duma sandalyeleri için yarışıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen iktidar partisi Birleşik Rusya'nın parlamentoda baskın konumunu koruması bekleniyor. 2001 yılında Kremlin yanlısı partilerin birleşmesiyle kurulan Birleşik Rusya, o zamandan beri Putin'i destekledi ve parlamentoya hakim oldu. Birleşik Rusya, 2021 seçimlerinde Duma'daki sandalyelerin 3'te 2'sinden fazlasını kazandı. Partinin aday listesinin başında 22 yıldır Rusya'nın en üst düzey diplomatı olan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Moskova'nın güçlü belediye başkanı Sergey Sobyanin olmak üzere ağır toplar yer alıyor. Bürokratlardan oluşan bir parti olarak görülen yapıya yeni yüzler katma çabasıyla partinin üçüncü en yüksek rütbeli yetkilisi, Ukrayna insansız hava aracı tarafından ağır yaralanan savaş muhabiri Yevgeny Poddubny oldu. Birleşik Rusya Partisi üyeleri, Kremlin'in Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaş çabalarını ve Putin'in hedeflerini destekleme sözü verdi.

Diğer yandan hükümetle tüm kilit konularda aynı doğrultuda oy kullanan "muhalefetin" birkaç küçük partisinin de parlamentoda varlıklarını sürdürmesi bekleniyor.

Kremlin, 2022'de Ukrayna'ya yönelik savaşın başlamasından bu yana yapılan ilk parlamento seçimlerinin, savaşa yönelik kamuoyu desteğini vurgulamasını ve eylemlerine "meşruiyet" görünümü kazandırmasını bekliyor.

Rusya, savaş karşıtı sesleri susturdu

Savaşı eleştirmeye cesaret eden tek siyasi oluşum olan liberal Yabloko partisi, geçtiğimiz ay Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından seçim listesinden çıkarıldı ve partinin tek seçim bölgesindeki yarışlarda birkaç adayı kaldı. Ayrıca bazı savaş karşıtı politikacılar seçim kampanyası öncesinde hapse atıldı veya yurt dışına kaçmak zorunda kaldı.

Kaynak: İHA
ParlamentoPolitikaRusyaDünyaSon Dakika

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