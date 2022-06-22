Rusya'daki ABD Büyükelçiliğinin önündeki meydana "Donetsk Halk Cumhuriyeti" adı verildi

Moskova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin önünde bulunan meydanın adının "Donetsk Halk Cumhuriyeti Meydanı" olarak değiştirildiği ifade edildi.

Rusya'daki ABD Büyükelçiliğinin önünde bulunan meydanın adı değiştirildi. Moskova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu meydana Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde devletin adı olan "Donetsk Halk Cumhuriyeti" olarak değiştirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Rusya'daki ABD Büyükelçiliği yeni bir resmi adres aldı" ifadeleri kullanılarak, "Artık diplomatik misyon şu adreste bulunuyor: Rusya Federasyonu, Moskova, Presnensky Belediye Bölgesinin Şehir İçi Bölgesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti Meydanı, No: 1" denildi.

ABD Büyükelçiliğinin yeni adresinin yaklaşık 280 bin katılımcıyla yapılan halk oylamasının sonuçlarının ardından seçildiği aktarılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin eski adresinin Bolşoy Devyatinskiy Sokağı olduğu ve bu adresin iptal edildiği belirtildi. - MOSKOVA