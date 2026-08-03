Rusya'dan İrlanda'ya Uyarı: Ciddi Sonuçlar Doğabilir

Rusya'nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov, İrlanda'nın yaptırım ihlali gerekçesiyle ticari gemilere müdahale etme girişimlerinin "ciddi sonuçları" olacağını söyledi.

Rusya ile İrlanda arasında yaptırım uygulamaları nedeniyle yeni bir gerilim yaşanıyor. Rusya'nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov, İrlanda'nın yaptırım ihlali gerekçesiyle ticari gemilere yönelik muhtemel müdahalelerine karşı uyarıda bulundu. Dublin'in bu tür eylemlere hazır olduğunu göstermediğini belirten Filatov, "Burada söz konusu olan Dublin'in teorik olarak 'kıdemli yoldaşlarının' korsan eylemlerine katılabilecek olmasıdır. İrlanda tarafı, bu korsanlık eylemlerini gerçekleştirme girişimlerinin kendileri açısından çok ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıldı" ifadelerini kullandı.