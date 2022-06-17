- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmada, "ABD önceden büyük bir gıda tedarikçisiyken şimdi net olarak ithalatçı haline geldi. Avrupa Birliği siyasi egemenliğini kaybetti. Kendi nüfuslarına zarar veriyorlar. AB, Rusya'ya yaptırımları nedeniyle küresel rekabet gücünü kaybetti. Batı'nın planı, Rus ekonomisini küstahça yok etmekti, işe yaramadı. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, akılsızca ve üzerine düşünülmemiş. Amacı, Rus ekonomisini şok etkisiyle ve kısa sürede çökertmekti fakat başarısız oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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