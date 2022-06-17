Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmada, "ABD önceden büyük bir gıda tedarikçisiyken şimdi net olarak ithalatçı... - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmada, "ABD önceden büyük bir gıda tedarikçisiyken şimdi net olarak ithalatçı...

17.06.2022 16:18

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmada, "ABD önceden büyük bir gıda tedarikçisiyken şimdi net olarak ithalatçı haline geldi.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmada, "ABD önceden büyük bir gıda tedarikçisiyken şimdi net olarak ithalatçı haline geldi. Avrupa Birliği siyasi egemenliğini kaybetti. Kendi nüfuslarına zarar veriyorlar. AB, Rusya'ya yaptırımları nedeniyle küresel rekabet gücünü kaybetti. Batı'nın planı, Rus ekonomisini küstahça yok etmekti, işe yaramadı. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, akılsızca ve üzerine düşünülmemiş. Amacı, Rus ekonomisini şok etkisiyle ve kısa sürede çökertmekti fakat başarısız oldu" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Gıda tedariki konusunda diyaloğa hazırız' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Gıda tedariki konusunda diyaloğa hazırız'
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmada, 'ABD önceden büyük bir gıda tedarikçisiyken şimdi net olarak ithalatçı... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmada, "ABD önceden büyük bir gıda tedarikçisiyken şimdi net olarak ithalatçı... - Son Dakika
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