Rusya'dan İngiltere'nin eski Başbakanı Cameron da dahil 39 kişiye yaptırım - Son Dakika
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Rusya'dan İngiltere'nin eski Başbakanı Cameron da dahil 39 kişiye yaptırım

01.08.2022 18:10
Rusya'dan İngiltere'nin eski Başbakanı Cameron da dahil 39 kişiye yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında İngiltere'nin eski Başbakanı David Cameron'un da bulunduğu 39 İngiltere vatandaşını yaptırım listesine aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında İngiltere'nin eski Başbakanı David Cameron'un da bulunduğu 39 İngiltere vatandaşını yaptırım listesine aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları gerekçesiyle İngiltere'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarına Rusya karşılık vermeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İngiliz hükümetinin Rusya'nın sosyo-politik çevrelerinin temsilcilerine, yerel ekonomik çevrelere ve medyaya yönelik kısıtlama mekanizmasına devam eden uygulamalarıyla bağlantılı olarak bir dizi İngiliz'in yaptırım listesine dahil edilmesine karar verildi" denildi.

İngiltere'nin eski Başbakanı David Camoron'un da aralarında bulunduğu 39 İngiltere vatandaşının yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, "İngiltere'nin Rus düşmanlığını kalıcılaştırma, ülkemiz hakkında yanlış bilgi yayma ve Kiev neo-Nazi rejimini destekleme konusundaki zararlı eylemleri, Rusya tarafından yeterli ve kararlı bir yanıt alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İngiltere'ye karşı uygulanan yaptırımların genişletileceği ve bu yönde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtildi. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya'dan İngiltere'nin eski Başbakanı Cameron da dahil 39 kişiye yaptırım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'dan İngiltere'nin eski Başbakanı Cameron da dahil 39 kişiye yaptırım - Son Dakika
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