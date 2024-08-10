Rusya Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Okula Düzenlediği Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Okula Düzenlediği Saldırıyı Kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in okula düzenlediği saldırıya tepki göstererek, 'İsrail'i sivil hedeflere yönelik saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz. Bunların haklı bir yanı yoktur ve olamaz' dedi.

10.08.2024 18:02
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in okula düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "İsrail'i sivil hedeflere yönelik saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz. Bunların haklı bir yanı yoktur ve olamaz" dedi.

İsrail ordusunun Gazze'de El-Tabin Okulu'na düzenlediği ve 100'den fazla Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırısına tepkiler sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in hava saldırısını kınadı. Zaharova, "Filistin kaynaklara göre saldırı sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı ve yıkılan bir binanın enkazı altında kaldı. Hedef alınanlar arasında çok sayıda çocuk ve kadın var. Moskova yaşananlar karşısında derinden sarsıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası insancıl hukuka sıkı sıkıya uyma ihtiyacına ilişkin ilkeli ve tutarlı konumumuzu yeniden teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu tür eylemlerin hiçbir gerekçesi yoktur ve olamaz"

Zaharova, "Mağdurları sivillerin olduğu Gazze Şeridi'ndeki bu tür saldırıların sistematik olduğunu üzüntüyle görüyoruz. İsrail tarafını sivil hedeflere yönelik saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz. Bu tür eylemlerin hiçbir gerekçesi yoktur ve olamaz. Filistin tarafına göre yalnızca geçtiğimiz ay içinde yerinden edilen sivillerin kaldığı 13 merkez bombalandı. Bugün Tabin Okulu'nda yaşananlara benzer trajediler, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki gerilimi düşürme, ateşkes ve esir değişimine yönelik uluslararası çabaları baltalıyor. Yaşananların, Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun Gazze Şeridi'ndeki düşmanlıkların durdurulması ve engelsiz insani erişim sağlanması yönündeki kararlarına uyulmamasının doğrudan bir sonucu olduğuna dikkat çekiyoruz. Bu çerçevede BM Şartı gereği bu kararların ivedilikle uygulanması gerektiğini ve bunun, uzun vadeli bir ateşkesin tesis edilmesini, Gazze Şeridi halkına gerekli yardımların ulaştırılmasını ve barışı sağlayacağını, anlaşmazlığın çözümüne yönelik çabaların siyasi ve diplomatik düzeye aktarılmasına yönelik şartların oluşmasını temin edeceğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Okula Düzenlediği Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

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