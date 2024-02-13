Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı arananlar listesine ekledi - Son Dakika
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Politika

Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı arananlar listesine ekledi

Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas\'ı arananlar listesine ekledi

Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı arananlar listesine ekledi. Kallas'ın bir ceza davası nedeniyle listeye alındığı belirtilirken, Estonya Dışişleri Bakanı Taimar Peterkop da cezai suçlamalarla listeye dahil edildi. Ayrıca, listede Litvanya Kültür Bakanı Simonas Kairys, 2 Polonyalı yetkili ve Polonya Ulusal Hafıza Enstitüsü Müdürü de yer alıyor.

13.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:08
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Rusya, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı "arananlar listesine" ekledi.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı "arananlar listesine" eklediği kaydedildi. Kallas'ın bir ceza davası nedeniyle listeye eklendiği belirtilirken listeye Estonya Dışişleri Bakanı Taimar Peterkop'u da cezai suçlamalarla alındığı kaydedildi.

Öte yandan, listede Litvanya Kültür Bakanı Simonas Kairys, 2 Polonyalı yetkili ve Polonya Ulusal Hafıza Enstitüsü Müdürünün ye aldığı kaydedildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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