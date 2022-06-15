Rusya: "NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahların deposu vuruldu" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: "NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahların deposu vuruldu"

15.06.2022 12:31
Rusya: "NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahların deposu vuruldu"

Rusya Savunma Bakanlığı, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya savunma amaçlı gönderilen silahların tutulduğu deponun Kalibr Seyir Füzesi tarafından vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya savunma amaçlı gönderilen silahların tutulduğu deponun Kalibr Seyir Füzesi tarafından vurulduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov önemli açıklamalarda bulundu. NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahların tutulduğu deponun hedef alındığını belirten Sözcü Konaşenkov, "Lviv bölgesindeki Zoloçiv köyü yakınlarında yüksek hassasiyetli uzun menzilli Kalibr füzesi ile 155 mm M777 obüsler dahil olmak üzere NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya aktarılan yabancı silahların tutulduğu mühimmat depo su imha edildi. Yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzeler ile Mıkolayiv bölgesindeki 'Voznesensk' askeri havaalanında bulunan Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin hava unsurları imha edildi. ABD ve batılı ülkeler tarafından Donbass'taki Ukrayna grubuna teslim edilen silah ve teçhizatlar Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Pokrovsk ve Dnipropetrovsk bölgesinin Orlovshchina tren istasyonları alanlarında imha edildi" dedi. Konaşenkov ayrıca açıklamasında Luhansk Bölgesi'nde, Rus radar sistemleri tarafından tespit edilen Buk-M1 uçaksavar füze sistemlerinin de imha edildiğini belirtti.

Sözcü Konaşenkov, Rusya'nın askeri faaliyetleri sırasında Ukrayna'ya ait savaş uçağı ve insansız hava araçlarının da vurulduğunu belirterek, "Operasyonel taktik havacılık ve insansız hava araçları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insan gücü ve askeri teçhizatının 24 alanı vuruldu. Hava saldırıları sonucunda 300'den fazla milliyetçi, Harkov Bölgesi'nin Malynivka köyü yakınlarında bir elektronik harp istasyonu, 10 tank ve Grad çoklu roketatar sistemleri, 18 özel araç, 11 topçu silahları ve M777 obüs vuruldu. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnopolye bölgesinde Rus Hava Savunma Sistemleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 uçağını düşürdü. Ayrıca Luhansk ve Donetsk'te 6 insansız hava aracı düşürüldü" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği toplam hasardan bahseden Konaşenkov, "Askeri operasyonların başlangıcından bu yana 203 uçak, 131 helikopter, bin 211 insansız hava aracı, 339 uçaksavar sistemi, 3 bin 558 tank, 524 çoklu roketatar sistemi, bin 958 obüs ve havan topu ve 3 bin 623 özel araç imha edildi" dedi.

(Erhan Altıparmak - İHA)

YORUMLAR
500
Kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi öldü Kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi öldü Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya: 'NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahların deposu vuruldu' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:20:19. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya: "NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahların deposu vuruldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement