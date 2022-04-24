Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: "Konsolosluk hesaplarımız kapatıldı, Amerikan kurumları tarafından abluka altındayız" - Son Dakika
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: "Konsolosluk hesaplarımız kapatıldı, Amerikan kurumları tarafından abluka altındayız"

24.04.2022 17:01
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: "Konsolosluk hesaplarımız kapatıldı, Amerikan kurumları tarafından abluka altındayız"

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığını belirterek, Amerikan kurumları tarafından abluka altında olduklarını söyledi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığını belirterek, Amerikan kurumları tarafından abluka altında olduklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımları sürerken, ABD'deki Rus konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığı açıklandı. Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının dondurulduğunu duyurarak, "Büyükelçiliğimiz ABD devlet kurumları tarafından abluka altında. Houston ve New York'taki iki başkonsolosluğumuzun hesapları Bank of America tarafından kapatıldı" dedi.

Büyükelçi Antonov, "Büyükelçilik çalışanları yazılı ve telefon üzerinden tehditler alıyor. Bir zamanlar büyükelçilikten çıkışlar bile engellendi. Çok sayıda gösteri yapıldı. Vandalizm eylemleri gerçekleşti ve insanların üzerine boya döküldü" ifadelerini kullandı.

Antonov ayrıca, bu eylemlerin Washington yönetiminin Rus karşıtı politikalarının bir sonucu olduğunu söyledi. - MOSKOVA

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Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: 'Konsolosluk hesaplarımız kapatıldı, Amerikan kurumları tarafından abluka altındayız' - Son Dakika


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