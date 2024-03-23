Rusya\'nın Ankara Büyükelçiliği\'nde bayrak yarıya indirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde ülke bayrağı yarıya indirildi.
Dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna terör saldırısı düzenlendi. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, terör saldırısı nedeniyle ülke bayrağı yarığa indirildi. Açıklamada, 25 ve 26 Mart tarihlerinde Büyükelçilik'te 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında 'Taziye Defteri' açılacağı belirtildi. - ANKARA
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Pakistan Ankara Büyükelçiliği'nde Pakistan Milli Günü kutlamaları gerçekleştirildi. Büyükelçi Yousaf Junaid'ın katılımıyla gerçekleşen kutlamada, Pakistan bayrağı göndere çekildi ve Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın mesajları okundu. Büyükelçi Junaid, Pakistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çekerek, Türk liderlere ve halkına teşekkür etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Büyükkılıç, 21 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kentte düzenlenen mitingi değerlendirdi. Vatandaşlardan seçim günü sandığa giderek görevlerini yerine getirmelerini isteyen Büyükkılıç, seçimden sonra da yüz yüze bakacak, birleştirici, kucaklayıcı anlayışla hareket ettiklerini söyledi.
Ankara'da gerçekleştirilen 'Mahzen-18' operasyonları kapsamında, örgütsel yapılanma içerisinde tefecilik suçu işleyen şebekeye yönelik operasyonda elebaşı Feyyaz Küçükkaraca dahil olmak üzere 44 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, çek, senet ve doküman ele geçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yılın boşa geçtiğini belirterek, Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın önemine vurgu yaptı. 31 Mart seçimlerinin bu amaç için çok önemli olduğunu ifade etti.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi ile ilgili basın toplantısında konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "AK Parti ve Cumhur İttifakı bayrağını sonuna kadar şerefle dalgalandırmaya devam edeceğiz.
İstanbul Bağcılar'da yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin Demokrat Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İrem Taşpınar, iktidarı ve yetkilileri sorumlu tutarak çocuk istismarına göz yumulmasına isyan etti. Taşpınar, çocukların güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, yetkililerin sorunu görmezden gelmesini eleştirdi ve çocuk istismarının suç olduğunu aklayamayacaklarını belirtti.
Partisinin Başkent Millet Bahçesi'ndeki Büyük Ankara Mitingi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara mitingimizden katılım, 200 bin kişi. Maşallah, demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek" dedi. Erdoğan'ın sözlerinden sonra alandakiler de coştu.
Slovakya'da halk, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı. Seçimde 9 aday yarışıyor ve sonuçlar yarın açıklanacak. Adaylar arasında Parlamento Başkanı Peter Pellegrini ve eski Dışişleri Bakanı İvan Korcok öne çıkıyor. Seçimlerin ikinci turu ise 6 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Oltu'da Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar'a tam destek verdi. Destici, Oltu'da yapılan ziyaretin ardından konvoy eşliğinde ilçe merkezinde gezi yaparak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Seçim koordinasyon merkezinde konuşan Koşar, Oltu'nun ekonomik ve sosyal yönden daha güçlü bir geleceğe kavuşmasını sağlayacaklarını belirtti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Ata Tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptıktan sonra Didim Pazarı'nı ziyaret etti. Çerçioğlu, yerel değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.
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