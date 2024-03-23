Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi - Son Dakika
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Politika

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi

Rusya\'nın Ankara Büyükelçiliği\'nde bayrak yarıya indirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde ülke bayrağı yarıya indirildi.

23.03.2024 13:41  Güncelleme: 13:47
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde ülke bayrağı yarıya indirildi.

Dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna terör saldırısı düzenlendi. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, terör saldırısı nedeniyle ülke bayrağı yarığa indirildi. Açıklamada, 25 ve 26 Mart tarihlerinde Büyükelçilik'te 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında 'Taziye Defteri' açılacağı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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