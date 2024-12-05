Rusya, Polonya Konsolosluğunu Kapatıyor

Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın St. Peterburg Konsolosluğunu kapatma kararı aldı ve 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya'dan Polonya'nın Poznan şehrindeki Rus Başkonsolosluğunun 30 Kasım'da kapatılmasına misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, St. Petersburg'daki Polonya Başkonsolosluğunun 10 Ocak 2025'ten itibaren faaliyet izninin geri çekilmesi yönünde karar alındığı, Polonya tarafına nota iletildiği duyuruldu. Mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda Rusya'nın St. Petersburg'daki Başkonsolosluğunun 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan edildi ve belirtilen tarihten önce Rusya topraklarını terk etmeleri istendi. Açıklamada, "Polonyalı yetkililer son yıllarda Rusya'ya karşı açıkça düşmanca bir politika uyguladı, onlarca yıldır inşa edilen Rusya-Polonya ilişkilerini neredeyse tamamen yıktı. Bu Rusya aleyhindeki gidişatın tezahürlerinden biri de Rusya'nın Poznan Başkonsolosluğunun bir bahaneyle kapatılmasıydı. Polonya tarafına Moskova'nın, Rusya'ya yönelik dostane olmayan adımlara karşı sert misilleme tedbirleri aldığı ve almaya devam edeceği vurgulandı" denildi.

Polonya'dan tepki

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın böyle bir tepki vermeye hakkı olmadığını, Polonya'nın Poznan'daki Rus Konsolosluğunu kapatma kararının, Rusya'nın Polonya'da gerçekleştirdiği sabotaj ve kundaklamalara tepki olarak alındığını ifade etti. Bakan Sikorski, "Biz Rusya'da kundaklama veya sabotaj yapmıyoruz. Ancak herkes Rusya'nın nasıl bir yer olduğunu biliyor, bu yüzden bu beklenmedik bir eylem değil" dedi. - ST. PETERSBURG