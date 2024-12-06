Rusya, Suriye'deki Vatandaşlarını Uyardı

Politika

Rusya'nın Şam Büyükelçiliği, muhalifler ve rejim birlikleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Suriye'de Halep ve Hama'da kontrol sağlayan muhaliflerin ilerleyişi devam ediyor. Muhalifler ve rejim güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Rusya'nın Şam Büyükelçiliği ülkede yaşayan vatandaşları için açıklama yayınladı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki askeri ve siyasi durumun zorlaşması nedeniyle Rus vatandaşlarının mevcut havaalanları üzerinden ticari uçuşlarla ülkeyi terk edebileceği belirtildi. - MOSKOVA