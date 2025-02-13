Rusya ve ABD Müzakere Grubu Kuruyor

Politika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ile Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere bir müzakere grubu oluşturmaya başladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda 1 saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlama konusunda anlaştıklarını ifade etmişti. Trump'ın açıklamasına yanıt Kremlin'den geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ile Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere bir müzakere grubu oluşturmaya başladığını söyledi. Peskov, "Kuşkusuz çalışmalar başladı. Başkan ilgili kararları alır almaz sizi bilgilendireceğiz" dedi. Rusya'nın kendi müzakere grubunu oluşturmaya başlayıp başlamadığı sorulan Peskov, gruba kimin başkanlık edeceğine ilişkin açıklama yapmazken bu durumu Putin'in kararından sonra bilineceğini dile getirdi.

Peskov, Trump ve Putin'in yardımcılarına toplantı için "hazırlıklara" başlamaları talimatını verdiğini söyledi. - MOSKOVA