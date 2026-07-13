Rusya'ya Siber Saldırı Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'ya Siber Saldırı Tepkisi

13.07.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, siber saldırılar nedeniyle Rusya'nın büyükelçisini bakanlığa çağırdı; yaptırımlar gelebilir.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya ve Avrupa ülkeleri ile Ukrayna'da casusluk amacıyla düzenlendiği belirtilen siber saldırılar nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'i bakanlığa çağırdı.

Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında bu kez siber casusluk gerilimi yaşanıyor. Avrupa Birliği'nin bugün erken saatlerde Rusya'yı Avrupa ülkelerine yönelik siber saldırılar düzenlemekle suçlamasının ardından üye ülkeler ardı ardına adımlar atmaya başladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Almanya'ya, AB ortaklarına ve Ukrayna'ya yönelik siber saldırılar kabul edilemez. Ek yaptırımlar da dahil olmak üzere bu saldırılara kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'in bakanlığa çağrıldığı ve Almanya'nın tutumunun kendisine iletildiği belirtildi.

Fransa, 9 kişi ve kuruma yaptırım uygulanacağını açıkladı

Fransa hükümeti de bugün yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinde casusluk amacıyla düzenlendiği belirtilen siber saldırılar nedeniyle Rusya'nın Paris Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, saldırılarla bağlantılı 9 kişi ve kuruma yaptırım uygulanacağını açıkladı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Berlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'ya Siber Saldırı Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Amedspor’dan Batshuayi bombası Amedspor'dan Batshuayi bombası

14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
13:28
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:21
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 14:52:26. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya'ya Siber Saldırı Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.