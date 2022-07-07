Rusya: "Yılan Adası'na Ukrayna bayrağı dikmeye çalışan Ukraynalı askerler vuruldu" - Son Dakika
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Rusya: "Yılan Adası'na Ukrayna bayrağı dikmeye çalışan Ukraynalı askerler vuruldu"

07.07.2022 14:47
Rusya: "Yılan Adası'na Ukrayna bayrağı dikmeye çalışan Ukraynalı askerler vuruldu"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'deki Yılan Adasına Ukrayna bayrağı dikmeye çalışan Ukraynalı askerlerin vurulduğu, bazılarının öldürüldüğü, hayatta kalanların ise Odessa'da Primorske yönüne kaçtığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'deki Yılan Adasına Ukrayna bayrağı dikmeye çalışan Ukraynalı askerlerin vurulduğu, bazılarının öldürüldüğü, hayatta kalanların ise Odessa'da Primorske yönüne kaçtığı bildirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşında gözler bir kez daha Yılan Adasına çevrildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından savaşın son durumuna dair verilen günlük brifingde, 6 Temmuz gecesinde Ukrayna askerlerinin Yılan Adası'na bayrak dikmeye çalıştığı ifade edildi. Açıklamada, "Sabah 05.00 civarında birkaç Ukraynalı asker, bir motorbotla adaya geldi ve bayrakla görüntülendi. Rus Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar, hemen Yılan Adasını yüksek hassasiyetli füzelerle vurdu ve bazı Ukraynalı askerleri öldürdü" bilgisi paylaşıldı. Saldırıdan sonra hayatta kalan Ukrayna askerinin ise Odessa'da Primorske yönüne kaçtığı belirtildi.

"Ruslar ada ve çevresinde yaklaşık 1 milyar dolarlık ekipman ve silah kaybetti"

Rusya Savunma Bakanlığından 30 Haziran'da yapılan açıklamada, Yılan Adası'ndaki Rus askerlerinin "iyi niyet göstergesi" olarak bölgeden çekildiği duyurulmuştu.

ABD merkezli Forbes Dergisi'ne göre Rusya, Yılan Adası'nda ve çevresindeki sularda yaklaşık 1 milyar dolarlık ekipman ve silah kaybetti. Rus ordusunun en büyük kaybının, Karadeniz Filosunun amiral gemisi "Moskova" kruvazörü olduğu, değerinin 750 milyon dolar olduğu belirtildi. - MOSKOVA

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Son dakika haber... Rusya: Yılan Adası'na yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik Son dakika haber... Rusya: Yılan Adası'na yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenledik
Kaynak: İHA

Yılan Adası, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya: 'Yılan Adası'na Ukrayna bayrağı dikmeye çalışan Ukraynalı askerler vuruldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya: "Yılan Adası'na Ukrayna bayrağı dikmeye çalışan Ukraynalı askerler vuruldu" - Son Dakika
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