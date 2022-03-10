Saadet Partili Karaduman'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretine tepki Açıklaması - Son Dakika
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Saadet Partili Karaduman'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretine tepki Açıklaması

10.03.2022 18:01
Saadet Partili Karaduman'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretine tepki Açıklaması

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyaretinin "terörü meşrulaştırmaktan" başka hiçbir anlam ifade etmeyeceğini iddia etti.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyaretinin "terörü meşrulaştırmaktan" başka hiçbir anlam ifade etmeyeceğini iddia etti.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli için "Yaptığı tek hayırlı iş görevden af talebinde bulunmuş olmasıdır." ifadesini kullandı. Karaduman, Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci'ye başarılar diledi.

Çiftçilere acil destek paketi açıklanması gerektiğini kaydeden Karaduman, çiftçilerin bankalara olan borçlarının faizlerinin silinmesini, geriye kalan borçların yapılandırılmasını istedi.

Karaduman, buna ilişkin Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifine bütün siyasi partilerin destek vermesini talep etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretini değerlendiren Karaduman, "Terör devletinin ele başının Türkiye'ye getirilmesi, sokaklara paçavraların asılması terörü meşrulaştırmaktan başka hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Bu tabloya suskun kalabilmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, açıklamasının üzerinden 9 yıl geçmiş olmasına rağmen Gazze'ye gidemediğini söyleyen Karaduman, "Gidemediği gibi, terör devletinin cumhurbaşkanını Türkiye'ye getirmekten, törenlerle karşılamaktan maalesef çekinmemiştir. İşte bu tablo bile zilletin fotoğrafını açık bir şekilde gözler önüne sermiştir." yorumunu yaptı.

Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "1947'den günümüze Filistin topraklarını yansıtan haritayı" gösterdiğini hatırlatan Karaduman, "Bu haritada değişen ne oldu da dün terör devletinin Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye getirildi? İsrail'in tavır ve tutumlarında hiçbir değişiklik olmadığı gibi maalesef iktidarın Filistin ve İsrail'e dair tavır ve tutumları bakımından da en ufak bir değişiklik olmadı. Terör devleti İsrail, iş birlikçileriyle birlikte zail olacak, özgür Filistin elbette kurulacaktır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partili Karaduman'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretine tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partili Karaduman'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretine tepki Açıklaması - Son Dakika
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