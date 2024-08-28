Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan: Güçlü Türkiye Üreten Fabrikalarla Kurulacak - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan: Güçlü Türkiye Üreten Fabrikalarla Kurulacak

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, güçlü bir Türkiye'nin kaynaklarını tüketen saraylar yerine üreten fabrikalarla kurulacağını belirtti. Arıkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

28.08.2024 14:47
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Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, "Güçlü Türkiye, kaynaklarımızı tüketen saraylarla değil, üreten fabrikalarla kurulacaktır." dedi.

Arıkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağustos ayının tarih boyunca büyük zaferlerin kazanıldığı ve büyük fetihlerin gerçekleştiği bir zaman dilimi olduğunu anımsatan Arıkan, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1071'de Malazgirt, 27 Ağustos 1389'da Kosova, 23 Ağustos 1514'de Çaldıran, 24 Ağustos 1516'da Mercidabık, 26 Ağustos 1526'da Mohaç, 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz ve daha birçok zafer ile ağustos ayı adeta taçlanmıştır."

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın Ahlat'ta yapılmasını eleştiren Arıkan, "Ahlat'ın asıl ihtiyacı 1071 metrekare büyüklüğünde köşk değil, 1071 insanımızın çalışacağı fabrikalardır. Güçlü Türkiye, kaynaklarımızı tüketen saraylarla değil, üreten fabrikalarla kurulacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mahmut Arıkan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan: Güçlü Türkiye Üreten Fabrikalarla Kurulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan: Güçlü Türkiye Üreten Fabrikalarla Kurulacak - Son Dakika
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