Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İran Büyükelçiliği\'ne taziye ziyaretinde bulundu

Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye taziye dileklerini ilettiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi için açılan taziye defterini imzalayan Karamollaoğlu'nun, İran devlet erkanı ve halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.