Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mahalli Seçimlere Saygı Duymak Zorundayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Mahalli seçimler vesilesiyle beldelerimizi, ilçelerimizi, illerimizi kimler yönetecek belirlenmiş olacak. Hepimiz de bu seçime saygı duymak zorundayız." dedi.
Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için beraberindeki partililerle Çankaya Lisesi'ne geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Karamollaoğlu, "1052" numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Daha sonra açıklama yapan Karamollaoğlu, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Mahalli seçimler vesilesiyle beldelerimizi, ilçelerimizi, illerimizi kimler yönetecek belirlenmiş olacak. Hepimiz de bu seçime saygı duymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
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Bayburt'un Merkeze bağlı Balca köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kişi tedavi altına alındı ve jandarma köyde güvenlik tedbirlerini artırdı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için oyunu kullanmak üzere Ankara'da bulunan Çankaya Lisesine gitti ve 1052 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Karamollaoğlu, burada yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına saygı duymak gerektiğini belirterek, milletin tercihine hayırlı olmasını diledi.
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