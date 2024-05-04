Sadiq Khan, Londra Belediye Başkanlığına 3. Kez Seçildi - Son Dakika
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Politika

Sadiq Khan, Londra Belediye Başkanlığına 3. Kez Seçildi

Sadiq Khan, Londra Belediye Başkanlığına 3. Kez Seçildi

İngiltere'de gerçekleştirilen yerel seçimlerde Sadiq Khan, Londra Belediye Başkanlığına 3. kez seçildi. Muhafazakarlar ise 10 seçim bölgesi ve 400'den fazla meclis üyesi kaybetti.

04.05.2024 19:56  Güncelleme: 20:06
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İngiltere'de Pprşembe günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde oy sayma işleminin sonuna gelinirken, kesin olmayan sonuçlara göre başkent Londra'da belediye başkanlığına 3. kez Sadiq Khan seçildi.

İngiltere ve Galler'deki 107 seçim bölgesinde perşembe günü düzenlenen yerel seçimlerde oy sayma işleminin sonuna gelindi. Seçim bölgelerinin 102'sinin sonuçlarının dün açıklanmasının ardından bugün de İngiltere'nin başkenti Londra'nın belediye başkanı belli oldu. Resmi sonuçlara göre İşçi Partili Sadiq Khan, iki dönemdir yürüttüğü belediye başkanlığına 3. kez seçildi. Muhafazakarlar, 10 seçim bölgesi ile 400'den fazla meclis üyesi kaybetti.

Yaptığı açıklamada Londralılara teşekkür eden Sadiq Khan, "Sevdiğim şehre hizmet etmek benim için onur ve şu anda onur duymanın da ötesindeyim. Bana duyduğunuz güvenin karşılığını vereceğim. Daha adil, daha güvenli ve daha yeşil bir şehir sunacağım" dedi.

Son birkaç ayın zor geçtiğini belirten Khan, durmak bilmeyen olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Seçim kampanyasının korku tacirliğine gerçeklerle cevap verdiğini ve bölme girişimlerine karşı birleştirme çabalarıyla karşılık verdiğini vurgulayan Khan, "En parlak günlerimiz hala önümüzde" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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