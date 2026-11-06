Safranbolu'da 2 kilometrelik yolun 1,6 kilometresi sıcak asfaltla trafiğe açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Safranbolu'da 2 kilometrelik yolun 1,6 kilometresi sıcak asfaltla trafiğe açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Safranbolu\'da 2 kilometrelik yolun 1,6 kilometresi sıcak asfaltla trafiğe açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AK Parti Karabük heyeti, Safranbolu girişindeki 2 kilometrelik yol ve kavşak çalışmalarını yerinde gördü. Yolun 1,6 kilometrelik kısmı sıcak asfaltla trafiğe açılmış durumda; Baba Sultan Kavşağı ise 32 metre yarıçaplı dönel kavşak olarak yeniden düzenleniyor.

AK Parti Karabük heyeti, Safranbolu ilçesinde yürütülen yol ve kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Safranbolu girişinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen yol ve kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabük-Bartın-Kastamonu kara yolu güzergahında bulunan 2 kilometrelik Safranbolu yolunda zemin iyileştirme, drenaj, bitümlü sıcak karışım ve tretuvar çalışmaları yürütülüyor. Güzergahın 1,6 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla tamamlanarak trafiğe açıldı. Safranbolu-Bartın ayrımında bulunan Baba Sultan Kavşağı da trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yeniden düzenleniyor. 32 metre yarıçaplı modern dönel kavşak olarak projelendirilen kavşağın büyük bölümü tamamlanırken, kalan imalatların bitirilmesiyle 2 kilometrelik yol kesiminin tamamının hizmete sunulması hedefleniyor.

İncelemelere AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın eşlik etti.

Kaynak: İHA
Baba SultanSafranboluAK PartiPolitikaKarabükGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Sonuçlar açıklandı haberi duyan e-Devlet’e akın ediyor Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
CHP’li vekil, Sözcü TV’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övdü: Fatma Betül’ün tutuklanması... CHP'li vekil, Sözcü TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü: Fatma Betül'ün tutuklanması...
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Kar fena bastırdı İki ilde araçlar yolda kaldı Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:34
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:43
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
14:06
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 15:53:19. #7.13#
SON DAKİKA: Safranbolu'da 2 kilometrelik yolun 1,6 kilometresi sıcak asfaltla trafiğe açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android