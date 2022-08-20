Bakan Koca: "Gaziantep'teki kazada yaralı sayısı 31 olmuştur" - Son Dakika
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Bakan Koca: "Gaziantep'teki kazada yaralı sayısı 31 olmuştur"

20.08.2022 20:25
Bakan Koca: "Gaziantep'teki kazada yaralı sayısı 31 olmuştur"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep Nizip'te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep Nizip'te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur" dedi.

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep Nizip'te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralı sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu. Koca paylaşımda, "Gaziantep Nizip'te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9'unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkanlar seferber edilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Koca: 'Gaziantep'teki kazada yaralı sayısı 31 olmuştur' - Son Dakika

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