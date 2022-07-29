Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sözleşmeli sağlık personeli sayısının 27 bin olduğunu belirterek, "Daha uygun koşullarda istihdam fırsatı doğuyor. Artan sözleşmeli kadrolarımızda öncelik, yan dal uzmanlarıyla hizmet yükümlülüğünü tamamlamış hekimlere verilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.