Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de gençlerle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de gençlerle bir araya gelerek onlara tavsiyelerde bulundu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlerin alanlarında en iyisi olmaları gerektiğini vurguladı ve geleceği şekillendiren gençlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

17.03.2024 23:03  Güncelleme: 23:06
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Sultangazi'de gençlerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anları sosyal medyada "Her genç, alanının en iyisi olmak için yarışmalı. Siz, geleceği şekillendirensiniz" notuyla paylaştı.

Sultangazi ziyareti sırasında Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gençlere tavsiyelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, o anları "Bilişim ve teknolojide başarılı olabilen toplumlar ülkelerini öne taşıyacak. Bu, gençlerle başarılıyor. Biz de gençlerimizle başaracağız. Bu nedenle her genç, alanının en iyisi olmak için yarışmalı. Siz, geleceği şekillendirensiniz. Bizler, sizin için her şeyi yapan olmalıyız" notuyla paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

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