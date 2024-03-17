Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de gençlerle bir araya geldi

Sultangazi'de gençlerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anları sosyal medyada "Her genç, alanının en iyisi olmak için yarışmalı. Siz, geleceği şekillendirensiniz" notuyla paylaştı.
Sultangazi ziyareti sırasında Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gençlere tavsiyelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, o anları "Bilişim ve teknolojide başarılı olabilen toplumlar ülkelerini öne taşıyacak. Bu, gençlerle başarılıyor. Biz de gençlerimizle başaracağız. Bu nedenle her genç, alanının en iyisi olmak için yarışmalı. Siz, geleceği şekillendirensiniz. Bizler, sizin için her şeyi yapan olmalıyız" notuyla paylaştı. - İSTANBUL
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Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Akar, programda yaptığı konuşmada şehitlerin önemine vurgu yaparak, milletin bekası ve halkın refahının boynumuzun borcu olduğunu belirtti.
İzmir Valiliği, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Nevruz mitingi sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan 7 kişinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Miting öncesi ve sonrasında gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, gözaltı işlemi uygulanmıştır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret çerçevesinde Azerbaycan'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Amasra ilçesinde katıldığı iftar programında, pandemi, deprem ve dış gelişmelerden kaynaklanan olumsuz etkilerden hızla sıyrılacaklarını ve halkın alım gücünü artırmaya devam edeceklerini söyledi. Tunç, Türkiye'nin gelişimini ve kalkınmasını istemeyenlerin engellerine rağmen başarıyla aştıklarını belirtti ve yeni dönemde Türkiye'nin tüm olumsuz etkilerinden kurtularak halkın alım gücünün artacağını vurguladı.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Giresun Hemşehri İftarı' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, İstanbul'un geleceğinden çalınan 5 yılı telafi edeceklerini ve İstanbul'u hak ettiği hizmetlere kavuşturacaklarını söyledi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen mitingde, terör örgütünün propagandasını yapan ve üzerinde havai fişek bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin işlemleri devam ediyor.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini duyurdu. TİP Parti Meclisi'nden yapılan açıklamada, Gökhan Zan'ın partinin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddiaların tarafına ulaştığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de düzenlenen 'Kadim Dostlar İftarı' programında İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları kınayarak Ramazan ayının buruk geçtiğini ifade etti. Ayrıca, yerel seçim sürecine değinerek terör örgütlerine karşı zafer elde ettiklerini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan'a yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Aliyev ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi. Aliyev, NATO ile olan ilişkilerinin 30 yılı aşkın süredir devam ettiğini ve Azerbaycan'ın barış gücünün Kosova ve Afganistan'da görev yaptığını belirtti. Ayrıca, Aliyev Ermenistan ile devam eden barış müzakerelerine değinerek, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasıyla uzun zamandır beklenen barışın sağlanacağını ifade etti. Stoltenberg ise Azerbaycan'ın NATO üyeleriyle yakın ilişkiler geliştirmesinden memnuniyet duyduğunu ve Azerbaycan'ın Ukrayna'ya yaptığı yardımları takdirle karşıladığını belirtti. Stoltenberg ayrıca iklim değişikliği ile mücadele konusunda Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek COP29'un önemine vurgu yaptı.
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