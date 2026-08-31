Sağlık Bakanı Memişoğlu D-8 Genel Sekreteri ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık Bakanı Memişoğlu D-8 Genel Sekreteri ile Görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu D-8 Genel Sekreteri ile Görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Memişoğlu, D-8 Genel Sekreteri ile sağlık iş birliklerini güçlendirme konularını ele aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, D-8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood ile görüştü.

Bakan Memişoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "D-8 Genel Sekreteri Sayın Sohail Mahmood'u Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde; Üreten Sağlık vizyonumuz, sağlık alanında ortak üretim imkanları, üretim süreçlerine yönelik fizibilite çalışmaları ve ülkeler arasında ortak bir sağlık ekosistemi oluşturulması konularını ele aldık. Sağlık alanında uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Sohail Mahmood'a nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanı, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Memişoğlu D-8 Genel Sekreteri ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20:06
Türkiye’de 3 ay tatil yaptı ABD’ye tam 16 adet valizle geri döndü
Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
19:19
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Marketteki korkunç saldırı kamerada
19:14
İran’da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var
İran'da terör örgütü PJAK sivillere saldırdı: Çok sayıda yaralı var
18:44
Mekke Anlaşmasının İstanbul’daki ilk toplantısı sona erdi Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi
Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
18:35
Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı
Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 20:11:22. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu D-8 Genel Sekreteri ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement