Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç\'ı Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, sağlık alanında gerçekleştirilen hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında karşılıklı teşekkürler iletildi ve Kayseri'nin tarihi önemi vurgulandı.

22.03.2025 12:20  Güncelleme: 12:22
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi program dolayısıyla kente gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyeti, makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladı. Bakan Memişoğlu'na ziyarette, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Halim Özçevik ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Bakan Memişoğlu'na hem ziyaretleri ile hizmetleri hem de Kayseri'ye göstermiş oldukları sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Kayseri'mizde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz, ayrıca bir meslektaş olarak sizleri burada görmek bizleri keyiflendiriyor, sevindiriyor. Kayseri'mizde sağlık alanında yapılacak ve yapılmış olan hizmetler ile ilgili değerlendirmelerinize bizzat şahit olduğum için gerçekten memnuniyetimizi şehrimiz adına paylaşmak istiyorum. Hoş geldiniz."

Büyükkılıç, Bakan Memişoğlu'na kentte sağlık alanında yapılan yatırımlar, hizmetler ve projeler ile ilgili detaylı bilgi de verdi.

Kayseri'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

"Kayseri Şehri, Çok Kadim ve Tarihi Bir Şehir"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Büyükşehir Belediyesi'ndeki ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kayseri gibi medeniyetin en önemli şehirlerinden olan kadim kent Kayseri'de kendilerini misafir ettiklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Sağlık alanında daha iyi şeyler yapmaya çalışacaklarını vurgulayan Memişoğlu, "Siz de zaten bu işte başından beri sağlık sistemimizin gelişmesine katkıda bulunan bir başkansınız. Kayseri şehri çok kadim ve tarihi bir şehir. Selçuklu'nun birçok eserini de gördük. İlk Anadolu'da yapılan, belki de dünyada ilk Tıp Fakültesi'ni ziyaret ettik. Gerçekten o vizyonu görünce insan etkilenmiyor değil. İnşallah onlara layık oluruz" diyerek Kayseri'nin misafirperverliğini gösterdikleri için Başkan Büyükkılıç ile kente teşekkür etti.

Bakan Memişoğlu, tüm Kayserililere de selam ve sevgilerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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