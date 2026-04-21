Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC'li mevkidaşı Dinçyürek ile görüştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC'li mevkidaşı Dinçyürek ile görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC'li mevkidaşı Dinçyürek ile görüştü
21.04.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, Dinçyürek ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, KKTC'yi Türkiye'den ayırmadıklarını vurgulayan Memişoğlu, KKTC'nin önemli bir devlet olarak Akdeniz'de insanlara sağlık hizmeti ulaştırabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de inşaatı süren hastanelere ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatıyla Kıbrıs'ta nitelikli sağlık hizmeti verecek alanlar oluşturuluyor. Bunun haricinde, tıbbi cihazından ilacına kadar, insan gücü anlamında da elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Sonuçta sağlık, insanların iyi tarafı, iyilik tarafı. Biz de kardeşlerimize özellikle bu desteği veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC'li mevkidaşı Dinçyürek ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını

15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 15:27:41. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC'li mevkidaşı Dinçyürek ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.