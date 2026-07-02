Şahbaz Şerif, Hamaney'in Cenazesine Katılacak - Son Dakika
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Şahbaz Şerif, Hamaney'in Cenazesine Katılacak

02.07.2026 13:21
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak için İran'a gidecek.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hafta sonu Tahran'da başlayacak ABD saldırılarında öldürülen Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacak.

ABD- İran savaşının ilk günü 28 Şubat'ta Tahran'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni hafta sonu başlayacak. Başkent Tahran'da 4 Temmuz'da başlayacak törene Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katılacak. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, Şerif'in 3-5 Temmuz tarihleri arasında İran ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve İran temasları sırasında Hamaney'in cenaze törenine katılacağını açıkladı.

Cenaze töreni 9 Temmuz'da Hamaney'in memleketi Meşhed'de defnedilmesiyle sona erecek. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şahbaz Şerif, Hamaney'in Cenazesine Katılacak - Son Dakika

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