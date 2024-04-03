Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Konak Mahallesi\'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Politika

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından esnaf ziyaretlerini sürdürerek Konak Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrasında milletin iradesi ile yeniden Şahinbey Belediye Başkanı olarak seçilen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Konak Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Başkanı tebrik ettiler

Başkan Tahmazoğlu'nu sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan Şahinbeyliler güven tazeleyerek yeniden Şahinbey Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Başkan Tahmazoğlu'na tebriklerini iletti. Vatandaşlar, Başkan Tahmazoğlu'na, "Başkanım hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın, tebrik ederiz. Görevinizde başarılar diliyoruz" dedi.

"Esnafımızı önemsiyoruz"

Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, "Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi yönetirken esnafımız ve vatandaşımızla yaptığımız istişareleri kıymetli buluyoruz. Ziyaretlerimizde ilçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, taleplerini dinliyoruz. Yaptığımız çalışmaları da yine halkımızın ve esnafımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Fikir alışverişinde bulunarak, daha yaşanabilir bir Şahinbey için çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP