Şahinbey Ramazan'a hazır - Son Dakika
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Şahinbey Ramazan'a hazır

31.03.2022 17:18
Şahinbey Ramazan'a hazır

Şahinbey Belediyesi paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayında günlük 10 bin kişiye iftar yemeği verecek.

Şahinbey Belediyesi paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayında günlük 10 bin kişiye iftar yemeği verecek.

Şahinbey İlçesi'nde sosyal yardımlarını vatandaşlarla buluşturan Şahinbey Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'da da çalışmalarını sürdürecek. Şahinbey Belediyesi, vatandaşlara Ramazan ayının anlam ve önemini hissettirerek gönülleri kazanacak.

10 bin kişiye iftar yemeği

Şahinbey Belediyesi Ramazan ayı süresince yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerine, Şahinbey Kongre ve sanat Merkezi'ne gelen vatandaşa, semt pazarlarındaki etkinliklerde, Onkoloji Hastanesinde hasta yakınlarına, "İftara beş kala" projesi ile iftara yetişemeyen vatandaşlara ve taziye evlerine günlük 10 bin kişiye iftar yemeği hizmeti verecek

"Ramazan ayında vatandaşlarla bir arada olacağız"

Ramazan ayında vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Ramazan ayı 11 Ayın sultanı oruç, ibadet ve sahur ayı. Allah'ın rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir aydır. Allah'a hamdolsun ki bu güne kavuşmanın huzuru, mutluluğu içerisinde Ramazan ayı ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Ayrıca yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi, yetim ailelere, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki etkinliklerde, semt pazarlarında, Onkoloji Hastanesi'nde, İftara beş kala projesi ile iftara yetişemeyen şoförlere ve taziye evlerine günlük 10.000 kişilik iftar yemeği dağıtımı gerçekleştireceğiz. İlçemizin dört bir tarafında vatandaşlarımızın sofralarına sıcak yemekler dağıtacağız. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu ramazanda da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey Ramazan'a hazır
Şahinbey Ramazan'a hazır
Şahinbey Ramazan'a hazır
Şahinbey Ramazan'a hazır

YORUMLAR
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Şahinbey Belediyesi, iftar yemeği, Şahinbey, Ramazan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Şahinbey Ramazan'a hazır - Son Dakika


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