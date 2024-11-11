Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım Ayı Olağan Meclisi'nde 46 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. SASKİ Genel Kurulu'nda ise 9 gündem maddesi karara bağlandı.

11.11.2024 17:45  Güncelleme: 17:46
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım Ayı Olağan Meclisi toplandı. Toplantıda şehrin yatırımlarını ve geleceğini ilgilendiren 46 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. SASKİ Genel Kurulu'nda ise 9 gündem karara bağlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı, merkez meclis binasında gerçekleştirildi. 46 maddenin görüşüldüğü toplantıda imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporları tek tek görüşülerek meclisin onayından geçti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclisinin ardından SASKİ Genel Kurulu toplandı. İlçe belediye başkanları, meclis üyeleri, Sakaya Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşların katıldığı meclise Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlık etti. Başkan Işıksu, "Sakarya Büyükşehir Belediyemizin Kasım Olağan Meclis Toplantısını ve SASKİ Genel Kurulunu gerçekleştirdik. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın şahsında şehrimiz için gayretle çalışan herkese teşekkürlerimi sunuyor, alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarıları incelemesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi ve mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait olan Camili Mahallesi'ndeki iş merkezindeki bağımsız bölümler meclis kararıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na tahsis edildi. Karaman Mahallesi'ndeki iş merkezinin bağımsız bölümleri ise Yenikent Devlet Hastanesi'nin kullanımına sunuldu. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin yararına olacak yatırım ve hizmetleri birliktelikle hayata geçirmek istediklerini ifade ederek tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Alemdar, Türkiye Yüzyılı'nın Sakarya'sını beraberce gayret ve samimiyetle inşa edeceklerini söyledi. Başkan Alemdar, "Kasım ayı olağan meclis toplantımızda alınan tüm kararların şehrimize hayırlar getirmesini temenni ederim. Yapılan toplantıda alınan tüm kararlar oy birliği ile alındı. Tüm meclis üyelerimize bu konuda teşekkür eder, şehrimizin yararına olacak nice yatırım ve hizmetleri hep birlikte hayata geçirmeyi temenni ederim. Türkiye Yüzyılı'nın Sakarya'sını samimiyet ve gayretle birlikte inşa edelim" diye konuştu.

46 maddenin görüşüldüğü Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclisinde, 16'ncı madde dahil 33'ncü maddeye kadar olan maddeler imar komisyonuna, 39'ncu madde ulaşım ve hukuk komisyonlarına, 41'nci madde plan ve hukuk komisyonlarına, 42,43, 44, 45 ve 46'ncı maddeler ise plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Diğer maddeler ise komisyonlardan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi. SASKİ Genel Kurulu'nda 9 gündem maddesi karara bağlandı. İlk 5 madde oy birliği ile kabul edilirken 6'ncı madde hukuk, 7,8, ve 9'ncu maddeler ise plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclisi ve SASKİ Genel Kurulu'nun 2. Birleşimi 15 Kasım Cuma günü 14.30'da Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda gerçekleştirilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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