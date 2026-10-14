Saksonya-Anhalt Meclisi'nde AfD ve BSW Rusya lehine önergeyi kabul etti - Son Dakika
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Saksonya-Anhalt Meclisi'nde AfD ve BSW Rusya lehine önergeyi kabul etti

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Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi, AfD ve BSW'nin oylarıyla Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulmasını ve Rusya yaptırımlarının kaldırılmasını öngören önergeyi kabul etti. Sembolik karar, Şubat 2022'den bu yana Almanya'da dış politikaya aykırı ilk karar olarak değerlendirildi.

Almanya'daki Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi'nde düzenlenen oturumda, Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören önerge, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı'nın (BSW) oylarıyla kabul edildi. Yerel basında yer alan haberlere göre önergenin kabulü büyük ölçüde sembolik nitelikte olsa da, karar ülke siyaseti için bir ilk olarak değerlendirildi.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde geçtiğimiz hafta ilk kez aşırı sağcı bir siyasetçinin Eyalet Meclis Başkanı seçilmesi şokunun ardından ülkenin dış politikasına ters bir önergenin kabul edilmesiyle bir şok daha yaşandı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi Eyalet Meclis Başkanı Tobias Rausch başkanlığında toplanan Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakının (BSW) ortak önergesini ele aldı. "Ukrayna'daki Savaşı Şiddetlendirmek Yerine Barış Görüşmeleri" başlıklı önerge, 83 sandalyeli Eyalet Meclisinde 44 milletvekili bulunan AfD ve BSW'nin oylarıyla kabul edildi. Ukrayna'ya yönelik tüm desteklerin derhal sona erdirilmesine ilişkin önergeye Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti karşı oy kullandı.

Kabul edilen önerge, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların derhal kaldırılmasını, Ukrayna'ya insani yardımın dışında tüm mali desteklerin durdurulmasını da içeriyor. Önergede Ukrayna'ya silah sevkiyatının da derhal askıya alınmasına yönelik ifadeler de yer alıyor.

AfD'ye destek veren BSW'nin kurucusu Sahra Wagenknecht, önergenin kabulü sonrası yaptığı açıklamada, "İlk kez Almanya'da bir eyalet parlamentosu federal hükümetin Ukrayna politikasına açıkça karşı çıkıyor ve bu korkunç savaşı sona erdirmek için barış ve uzlaşma istediğini savunuyor" dedi.

Sembolik kabul ülke siyaseti için bir ilk olarak değerlendiriliyor

Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisinde AfD ve BSW'nin oyları ile geçen önerge sembolik bir değer taşıyor. Çünkü Ukrayna'ya yapılan yardımlar ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar Alman Eyalet Meclislerinin değil, Başbakan Friedrich Merz başbakanlığındaki federal hükümet ve Ulusal Güvenlik Konseyi kararları ile değiştirilebiliyor. Yasal düzenleme gerektiren değişiklik ise Bakanlar Kurulu, Alman Federal Meclisi ve Eyalet Temsilciler Meclisi ve Cumhurbaşkanın onay süreçlerinden sonra yürürlüğe giriyor. Ancak bir Eyalet Meclisinde Ukrayna aleyhine ve Rusya lehine olan bir önergenin geçmesi, ülke siyaseti açısından önemli kırılma noktalarından biri oldu. Sembolik önemdeki önergenin kabul edilmesiyle birlikte Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den bu yana ilk kez Almanya'da ülkenin dış politikasına aykırı bir karar alındığına işaret edildi.

Alman medyasındaki haberlerde, görüşmeler sırasında CDU, Sol Parti, SPD ve Yeşiller tarafından verilen alternatif önergelerin kabul edilmemesi de ülkenin merkez ve köklü partileri kadar siyasetin geleceği açısından dikkat çekici olarak yorumlandı. Ülke basınında yer alan değerlendirmelerde, AfD ile BSW arasındaki iş birliğinin aralık ayında yapılacak eyalet başbakanlığı seçiminde aşırı sağcı AfD'nin adayı Ulrich Siegmund'un Saksonya-Anhalt Eyalet Başbakanı seçilmesinin önünü açmış olabileceği belirtildi. Siegmund'un salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda seçilmesi ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA
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