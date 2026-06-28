Başkan Er ve Vali Yavuz'dan Aşure Programı - Son Dakika
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Başkan Er ve Vali Yavuz'dan Aşure Programı

Başkan Er ve Vali Yavuz\'dan Aşure Programı
28.06.2026 17:11  Güncelleme: 17:13
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Seddar Yavuz ile Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı'nın Muharrem Ayı aşure lokması programına katıldı. Er, Kerbela acısını vurgulayarak birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla aşure lokması programına katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kerbela olayının insanlık tarihinin en büyük acılarından biri olduğu ifade ederek, "Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in ve yol arkadaşlarının şehit edilmesi tarif edilemeyecek kadar büyük bir acıdır. Bundan çıkaracağımız ders; kin ve ayrışma değil, birlik ve kardeşlik olmalıdır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla aşure lokması programına katıldı.

Başkan Er, aşure lokması programında yaptığı konuşmada, "Renklerimiz, inançlarımız ve farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. İnsanlık tarihi boyunca, Hz. Adem'den itibaren hak ile batılın mücadelesi yaşanmıştır. Habil ile Kabil, Hz. Musa ile Firavun, Hz. İbrahim ile Nemrut, Peygamber Efendimiz ile Ebu Cehil bunun en bilinen örnekleridir. Bu mücadele dün vardı, bugün de var, yarın da olacaktır. Ancak tarih bize göstermiştir ki; sağduyulu, vicdanlı ve hakikatin yanında duran insanlar her zaman zulme karşı galip gelmiştir. Nice zalimler gelip geçmiştir, fakat milletlerin vicdanında iyilik, kardeşlik ve adalet yaşamaya devam etmiştir. Kerbela, insanlık tarihinin en büyük acılarından biridir. Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in ve yol arkadaşlarının şehit edilmesi tarif edilemeyecek kadar büyük bir acıdır. Bundan çıkaracağımız ders; kin ve ayrışma değil, birlik ve kardeşlik olmalıdır" " ifadelerini kullandı.

Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi olarak Muharrem Ayı dolayısıyla üç noktada oruç açma lokması verdiklerini, ihtiyaç sahiplerine ise yardımda bulunulduğunu da sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Er ve Vali Yavuz'dan Aşure Programı - Son Dakika

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